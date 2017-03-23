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На праздник «Наурыз» в Кызылорде горожанам подарили новый жилой микрорайон

23 марта 2017, 12:02

Аким области поздравил всех собравшихся с праздником «Наурыз мейрамы», поблагодарил строителей за добросовестный труд и пожелал счастья, добра и процветания.


По сложившейся уже доброй традиции в Кызылординской области к празднику «Наурыз» сдали в эксплуатацию еще один новый жилой микрорайон, состоящий из 12 многоквартирных домов. Жильцами нового жилого массива станут 580 семей-новоселов. Кроме того, были сданы в эксплуатацию еще 2 многоэтажных дома на 100 квартир взамен аварийных в микрорайоне «Титов».

Аким области Крымбек Кушербаев поздравил всех собравшихся с праздником «Наурыз мейрамы», поблагодарил строителей за добросовестный труд и пожелал счастья, добра и процветания.

- По поручению Главы государства в этом году начинается реализация государственной программы «Нурлы жер», в рамках которой в ближайшие 15 лет планируется обеспечить жильем 1,5 миллиона семей казахстанцев. Уверен, что и в этом начинании Кызылординская область будет одним из лидеров, - отметил глава региона.

К слову, за последние 4 года только в областном центре было построено 11 новых микрорайонов, более 7 тысяч семей получили жилье. Свыше 20 тысяч человек были трудоустроены в ходе строительства.

- Отрадно, что год от года возрастает численность населения, в особенности – молодых семей. За последние 2 года вступили в брак около 5250 пар, а с начала нового года – около 500 молодых людей создали свои семьи. Это значит, что кызылординцы верят в свою страну, политику Первого Президента и уверены в своем будущем, - сказал К.Кушербаев.



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