Porcshe Cayenne едва не слетел с моста в Алматы

Молодые люди с Cayenne вели себя очень агрессивно.

Жители домов на пересечении улиц Кожамкулова и Макатаева проснулись от воя сирены и жуткого грохота около 5:00 утра. Выбежав из дома, они увидели, как из искореженного Porsche Cayenne выбирается группа молодых людей, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





По словам жителей, молодежь находилась в состоянии алкогольного опьянения и вела себя крайне агрессивно. Проезжавшие мимо водители стали сбивать дым. Позже выяснилось, что из поврежденного авто выходит газ.





К месту происшествия вызвали сотрудников дорожной полиции, бригаду скорой и пожарных. Буйная компания начала кричать и дергать пожарных и медиков. Полицейские обуздали молодых людей.





По словам таксиста, очевидца происшествия, он ехал по ул. Макатаева на запад. Не доезжая до ул. Байтурсынова его "как стоячего" обогнал Porsche. Высадив пассажиров, таксист проследовал по пути Cayenne. Подъехав к ул. Кожамкулова он увидел столб пыли и лежащий на боку Porsche. По всей вероятности, водитель внедорожника не справился с управлением на затяжном повороте. Он врезался в бетонный отбойник, опрокинулся на бок, чудом не вылетев с моста.





Позже стало известно, что автомобиль был приобретен двумя днями ранее.







