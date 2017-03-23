Н. Назарбаев встретил Ш. Мирзиёева в Акорде

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева в Акорде, сообщает сообщает Bnews.kz





"Я от души по-братски приветствую Вас на казахстанской земле. Мы Вас очень ждали, первый визит в качестве президента. Мы поздравляем Вас с избранием узбекским народом. Наш стратегический партнер, сосед, братская страна, Казахстан, наше население желает процветания, благополучия. Будущее, рост экономики и в культурно-гуманитарных вопросах мы серьезно рассчитываем на Узбекистан, на Вас, чтобы сделать успешным Ваш визит, с нашей стороны будет сделано все. Мы уже вчера начали наши переговоры, говорили о том, что уже сделано по открытию наших границ, взаимной торговле, торговля резко возросла между нашими странами. Новые виды продуктов стали поставляться. Сегодня проходит огромный бизнес-форум, участвуют 500 бизнесменов с двух сторон. Как мне сказали, будут подписаны 75 контрактов почти на млрд долларов, это впервые в нашей истории за эти годы", - сказал Н.Назарбаев.





Как отметил Президент РК, основы отношений между странами были заложены еще при первом президенте Узбекистана Исламе Каримове.





"Моим большим другом, пусть земля ему будет пухом. И мы продолжим с Вами эти традиции как братья, близкие страны, как добрые соседи, помогая друг другу, открывая сердце и объятия двух народов", - добавил Глава государства.





Отметим, свое первое турне в должности главы государства Ш.Мирзиёев начал с Туркменистана. Казахстан - вторая страна в графике главы Узбекистана.





В рамках визита Шавката Мирзиеева запланирован большой бизнес-форум в Астане.





Напомним, накануне Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев по поручению Главы государства в аэропорту г. Астана встретил прибывшего с государственным визитом в РК Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.



