В Британии насильник сменил пол и попал в женскую тюрьму
23 марта 2017, 12:58
Жертвы изнасилования Понга назвали произошедшее "ударом в зубы".
Заключённый 50-летний Мартин Понг, который является отцом троих детей, отбывает срок за изнасилование в британской тюрьме. Он решил сменить пол и теперь попал в женскую колонию под именем Джессики Уинфилд, сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.
— Я чувствую себя женщиной, захваченной в мужском теле, — заявил он.
Жертвы изнасилования Понга назвали произошедшее "ударом в зубы". Возмутились и представители общественных организаций, которые считают, что вовсе не обязательно было предоставлять насильнику, решившему сменить пол, все условия для этого.
Фото: Daily Mail.
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