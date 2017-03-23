В Британии насильник сменил пол и попал в женскую тюрьму

Заключённый 50-летний Мартин Понг, который является отцом троих детей, отбывает срок за изнасилование в британской тюрьме. Он решил сменить пол и теперь попал в женскую колонию под именем Джессики Уинфилд, сообщает сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.





— Я чувствую себя женщиной, захваченной в мужском теле, — заявил он.





Жертвы изнасилования Понга назвали произошедшее "ударом в зубы". Возмутились и представители общественных организаций, которые считают, что вовсе не обязательно было предоставлять насильнику, решившему сменить пол, все условия для этого.



