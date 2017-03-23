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В Британии насильник сменил пол и попал в женскую тюрьму

23 марта 2017, 12:58

Жертвы изнасилования Понга назвали произошедшее "ударом в зубы".


Заключённый 50-летний Мартин Понг, который является отцом троих детей, отбывает срок за изнасилование в британской тюрьме. Он решил сменить пол и теперь попал в женскую колонию под именем Джессики Уинфилд, сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.

— Я чувствую себя женщиной, захваченной в мужском теле, — заявил он.

Жертвы изнасилования Понга назвали произошедшее "ударом в зубы". Возмутились и представители общественных организаций, которые считают, что вовсе не обязательно было предоставлять насильнику, решившему сменить пол, все условия для этого.

Фото: Daily Mail.

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