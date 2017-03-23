В самолете "Эйр Астана" приземлившегося в Алматы следов утечки масла не обнаружено

У самолет, вернувшегося 22 марта в международный аэропорт Алматы по технической причине, следов утечки масла не обнаружено. Об этом сообщили в авиакомпании "Эйр Астана", передает Об этом сообщили в авиакомпании "Эйр Астана", передает Zakon.kz





"Причиной стало выключение экипажем двигателя №1 вследствие появления информации о падении давления масла. Самолет совершил посадку в штатном режиме. Техперсоналом авиакомпании выполнен комплекс работ по выявлению причины данной неисправности. Подтверждено, что появление информации о падении давлении масла вызвано ложным срабатыванием системы сигнализации. Двигатель был осмотрен и запущен на земле. Никаких следов утечки масла не обнаружено", - сообщили в компании.





Напомним, вчера, 22 марта, самолет Embraer, выполняющий рейс Алматы-Бишкек KC109 AirAstana, в воздухe дал сигнал SOS . Экипаж вернулся в международный аэропорт Алматы. Пассажиры самолета вылетели другим рейсом в 21.05.





Это уже не первый случай экстренной посадки самолетов из-за неисправностей. Так, 5 марта 2017 года самолет авиакомпании, летевший по маршруту Алматы-Уральск, также дал сигнал бедствия. Тогда экипаж принял решение произвести посадку в Актобе. Через пару дней самолет рейса КС672 маршрута Астана-Алматы совершил экстренную посадку в Алматы по причине отказа одного из двигателя. 8 марта 2017 года на авиарейсе КC877, выполнявшем полет по маршруту Алматы-Атырау, произошел сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера А321 благополучно произошла в 09.47. На борту самолета были 97 пассажиров и 10 членов экипажа.



