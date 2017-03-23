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Назарбаев выразил соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Лондоне

23 марта 2017, 14:06

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели мирных граждан в результате произошедшего террористического акта вблизи Парламента Великобритании.


Президент Казахстана Нурсултан Назарабаев выразил соболезнования Премьер-Министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с террористическим актом в городе Лондоне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В телеграмме сообщается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели мирных граждан в результате произошедшего террористического акта вблизи Парламента Великобритании.

«Это действие расценивается как террористический акт против всего цивилизованного мира. Разделяя горечь утраты, выражаю искренние соболезнования народу и Правительству Соединенного Королевства, а также родным и близким пострадавших», - говорится в соболезновании.

Также в телеграмме отмечается, что Казахстан резко осуждает любые формы проявлений терроризма и призывает объединить международные усилия в борьбе с этим злом.

Фото: пресс-служба Акорды.

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