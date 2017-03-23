Назарбаев выразил соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Лондоне
23 марта 2017, 14:06
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели мирных граждан в результате произошедшего террористического акта вблизи Парламента Великобритании.
Президент Казахстана Нурсултан Назарабаев выразил соболезнования Премьер-Министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с террористическим актом в городе Лондоне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В телеграмме сообщается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели мирных граждан в результате произошедшего террористического акта вблизи Парламента Великобритании.
«Это действие расценивается как террористический акт против всего цивилизованного мира. Разделяя горечь утраты, выражаю искренние соболезнования народу и Правительству Соединенного Королевства, а также родным и близким пострадавших», - говорится в соболезновании.
Также в телеграмме отмечается, что Казахстан резко осуждает любые формы проявлений терроризма и призывает объединить международные усилия в борьбе с этим злом.
Фото: пресс-служба Акорды.
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