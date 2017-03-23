Назарбаев выразил соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Лондоне

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели мирных граждан в результате произошедшего террористического акта вблизи Парламента Великобритании.

Президент Казахстана Нурсултан Назарабаев выразил соболезнования Премьер-Министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с террористическим актом в городе Лондоне, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В телеграмме сообщается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели мирных граждан в результате произошедшего террористического акта вблизи Парламента Великобритании.





«Это действие расценивается как террористический акт против всего цивилизованного мира. Разделяя горечь утраты, выражаю искренние соболезнования народу и Правительству Соединенного Королевства, а также родным и близким пострадавших», - говорится в соболезновании.





Также в телеграмме отмечается, что Казахстан резко осуждает любые формы проявлений терроризма и призывает объединить международные усилия в борьбе с этим злом.



