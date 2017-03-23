В Астане грабитель в полицейской форме обворовывал иностранцев
23 марта 2017, 14:57
Пострадавших от противоправных действий данного гражданина просят обратиться в УВД района Алматы.
Столичными полицейскими 22 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и водворен в ИВС 31-летний гражданин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.
"Установлено, что задержанный, представляясь сотрудником полиции, угрожая привлечению к административной ответственности, открыто похитил денежные средства граждан Узбекистана, которые работали на одном из рынков города. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемого изъято форменное обмундирование полицейского. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по статье 191 (грабеж) УК РК. В настоящее время с заявлением в полицию обратились еще двое граждан", - говорится в сообщении ДВД.
Пострадавших от противоправных действий данного гражданина просят обратиться в УВД района Алматы, тел: 8(7172)716784, 87025151881.
Фото: пресс-служба ДВД Астаны.
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