В Астане грабитель в полицейской форме обворовывал иностранцев

Столичными полицейскими 22 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и водворен в ИВС 31-летний гражданин, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.





"Установлено, что задержанный, представляясь сотрудником полиции, угрожая привлечению к административной ответственности, открыто похитил денежные средства граждан Узбекистана, которые работали на одном из рынков города. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемого изъято форменное обмундирование полицейского. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по статье 191 (грабеж) УК РК. В настоящее время с заявлением в полицию обратились еще двое граждан", - говорится в сообщении ДВД.





Пострадавших от противоправных действий данного гражданина просят обратиться в УВД района Алматы, тел: 8(7172)716784, 87025151881.















