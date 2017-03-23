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Мопедист сломал ногу, врезавшись в трактор в Алматы

23 марта 2017, 15:14

Неудачный обгон стал причиной ДТП.


В Алматы между мкр. Думан и Байбесик произошло ДТП с участием мопеда и трактора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В логе между этими микрорайонами ехал трактор и чистил дорогу. Двое на мопеде следовали за трактором. Водитель решил обогнать его, но зацепился за щетку и маленькое колесо. Оба слетели с мопеда и получили травмы.

Водителя мопеда с переломом ноги забрали в больницу. Его пассажира осмотрели на месте.



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