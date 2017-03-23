Мопедист сломал ногу, врезавшись в трактор в Алматы

В Алматы между мкр. Думан и Байбесик произошло ДТП с участием мопеда и трактора, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





В логе между этими микрорайонами ехал трактор и чистил дорогу. Двое на мопеде следовали за трактором. Водитель решил обогнать его, но зацепился за щетку и маленькое колесо. Оба слетели с мопеда и получили травмы.





Водителя мопеда с переломом ноги забрали в больницу. Его пассажира осмотрели на месте.



