Полиция полагает, что нападавший в Лондоне связан с исламским терроризмом

Полиция проводит расследование того, что это за человек, кто его сообщники, откуда он.

Рабочей гипотезой полиции является связь исполнителя теракта в Лондоне с исламским терроризмом. Об этом сообщил министр обороны Майкл Фэллон в интервью радиостанции Би-би-си, передает Об этом сообщил министр обороны Майкл Фэллон в интервью радиостанции Би-би-си, передает РИА Новости





"Полиция проводит расследование того, что это за человек, кто его сообщники, откуда он", — заявил Фэллон.





"Они оперативно проверяют, были ли другие люди причастны к случившемуся. Их рабочая гипотеза заключается в том, что теракт связан с исламским терроризмом", — отметил он.





Теракт, произошедший накануне у здания парламента, унес жизни четырех человек, включая нападавшего, порядка 40 получили ранения. Террорист, направивший машину в толпу и зарезавший полицейского, был ликвидирован.





Мария Табак.



