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Полиция полагает, что нападавший в Лондоне связан с исламским терроризмом

23 марта 2017, 15:20

Полиция проводит расследование того, что это за человек, кто его сообщники, откуда он.


Рабочей гипотезой полиции является связь исполнителя теракта в Лондоне с исламским терроризмом. Об этом сообщил министр обороны Майкл Фэллон в интервью радиостанции Би-би-си, передает РИА Новости.

"Полиция проводит расследование того, что это за человек, кто его сообщники, откуда он", — заявил Фэллон.

"Они оперативно проверяют, были ли другие люди причастны к случившемуся. Их рабочая гипотеза заключается в том, что теракт связан с исламским терроризмом", — отметил он.

Теракт, произошедший накануне у здания парламента, унес жизни четырех человек, включая нападавшего, порядка 40 получили ранения. Террорист, направивший машину в толпу и зарезавший полицейского, был ликвидирован.

Мария Табак.

Фото: РИА Новости. Алекс Макнотон.

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