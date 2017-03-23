Президент Монголии отметил Наурыз с казахской семьей

Ц.Элбэгдорж побывал в гостях у ученого и преподавателя Кылыша Аксолтана.

22 марта монгольские казахи отмечали Наурыз мейрамы. В этот праздничный день президент Монголии, Цахиагийн Элбэгдорж побывал дома у аксакала, учёного и преподавателя Кылыша Аксолтана. Президент поздравил хозяина и всех монгольских казахов с Наурызом , сообщает , сообщает ARD





К.Аксолтан работает в Монголии уже в течение 53 лет. Из них 40 лет он трудился в качестве научного сотрудника и преподавателя факультета экономики Монгольского Государственного Университета. Последние 13 лет он работает преподавателем в ВУЗе "Монгол".





Кылыш Аксолтан живет со своей супругой Аятолхан, четырьмя детьми и 6 внучками.





"Весенний праздник символизирует рост, равноденствие и приход всего наилучшего", - сказал Ц.Элбэгдорж во время разговора с аксакалом.







