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Президент Монголии отметил Наурыз с казахской семьей

23 марта 2017, 15:44

Ц.Элбэгдорж побывал в гостях у ученого и преподавателя Кылыша Аксолтана.


22 марта монгольские казахи отмечали Наурыз мейрамы. В этот праздничный день президент Монголии, Цахиагийн Элбэгдорж побывал дома у аксакала, учёного и преподавателя Кылыша Аксолтана. Президент поздравил хозяина и всех монгольских казахов с Наурызом, сообщает ARD.

К.Аксолтан работает в Монголии уже в течение 53 лет. Из них 40 лет он трудился в качестве научного сотрудника и преподавателя факультета экономики Монгольского Государственного Университета. Последние 13 лет он работает преподавателем в ВУЗе "Монгол".

Кылыш Аксолтан живет со своей супругой Аятолхан, четырьмя детьми и 6 внучками.

"Весенний праздник символизирует рост, равноденствие и приход всего наилучшего", - сказал Ц.Элбэгдорж во время разговора с аксакалом.



Фото: president.mn.

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