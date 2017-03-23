Несовершеннолетний "заминировал" торговый центр в Актобе
23 марта 2017, 16:22
За ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве наказание грозит его родителям.
Звонок с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Мега-Актобе" поступил утром 23 марта, сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.
На место прибыли правоохранительные и специальные службы города. При обследовании здания и прилегающей территории подозрительных предметов не обнаружено.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен несовершеннолетний житель г. Актобе, который в дальнейшем передан родителям. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по 273 статье УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — говорится в официальном сообщении.
В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего. Согласно статье 273 УК РК предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и штраф свыше 1 миллиона тенге.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Жоомарт Ураимов.
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