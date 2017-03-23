Несовершеннолетний "заминировал" торговый центр в Актобе

За ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве наказание грозит его родителям.

Звонок с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Мега-Актобе" поступил утром 23 марта, сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.





На место прибыли правоохранительные и специальные службы города. При обследовании здания и прилегающей территории подозрительных предметов не обнаружено.





"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен несовершеннолетний житель г. Актобе, который в дальнейшем передан родителям. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по 273 статье УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — говорится в официальном сообщении.





В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего. Согласно статье 273 УК РК предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и штраф свыше 1 миллиона тенге.







