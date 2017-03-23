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Лондонская полиция сообщила о восьми задержанных в связи с терактом

23 марта 2017, 16:46

Антитеррористическая операция продолжается.


Число задержанных в связи с терактом, осуществленным в центре британской столицы в среду, увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили правоохранительные органы на своей официальной странице в микроблоге Twitter, передает ТАСС.

"Мы задержали в общей сложности уже восемь человек в рамках продолжающейся антитеррористической операции", - говорится в сообщении полиции.

В среду, 22 марта, автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих, в том числе трех полицейских, на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножами в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в парламент. Стражи порядка застрелили нападавшего. От рук террориста погибли трое, несколько десятков человек пострадали.

Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. ЧП произошло ровно через год после террористической атаки на Брюссель. Тогда в результате двух взрывов в международном аэропорту бельгийской столицы и еще одного на станции метро "Мальбек" в Евроквартале погибли 32 человека и свыше 320 получили ранения.

Фото: EPA/ANDY RAIN.

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