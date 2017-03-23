День весеннего равноденствия 2017: весна вступила в свои права

Как встречали весну в разных уголках мира.

20 марта в Северном полушарии наступило весеннее равноденствие, и долгожданная весна окончательно вступила в свои права. Эта подборка фотографий расскажет вам о том, как встречали весну в разных уголках мира.





Цветение лютиков в саду Flower Fields в Карлсбаде, штат Калифорния, США, 20 марта 2017 года.









Ритуальные танцы в день весеннего равноденствия возле Пирамиды Солнца в древнем городе Теотиуакан в Мексике, 20 марта 2017 года.









Иракские курды отмечают Новруз, праздник нового года, в городе Акра в Ираке, 20 марта 2017 года.









Люди тянутся руками к Солнцу во время празднования дня весеннего равноденствия возле Пирамиды Солнца в древнем городе Теотиуакан в Мексике, 20 марта 2017 года.









Бойцы курдских вооруженных сил Пешмерга отмечают Новруз в Киркуке, Ирак, 20 марта 2017 года.









Брайант-парк в Нью-Йорке, США, 20 марта 2017 года.









Цветение сакуры в Лозанне, Швейцария, 20 марта 2017 года.









Люди восходят на Пирамиду Солнца во время празднования дня весеннего равноденствия в древнем городе Теотиуакан в Мексике, 20 марта 2017 года.









Работник несёт срезанные лютики в саду Flower Fields в Карлсбаде, штат Калифорния, США, 20 марта 2017 года.









Воздушный шар над Пирамидой Солнца в древнем городе Теотиуакан в Мексике, 20 марта 2017 года.









Народные гуляния в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо недалеко от Минска, 18 марта 2017 года.









Женщина выбирает цветы на фермерском рынке на Юнион-сквер в Нью-Йорке, 20 марта 2017 года.









Весенние цветы распустились в Лейк-Элсиноре, штат Калифорния, США, 14 марта 2017 года. Необычайно буйное цветение в этом году вызвано влажной зимой.









Народные гуляния в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо недалеко от Минска, 18 марта 2017 года.









Сент-Джеймсский парк в Лондоне, Великобритания, 15 марта 2017 года.







