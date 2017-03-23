Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

День весеннего равноденствия 2017: весна вступила в свои права

23 марта 2017, 17:31

Как встречали весну в разных уголках мира.


20 марта в Северном полушарии наступило весеннее равноденствие, и долгожданная весна окончательно вступила в свои права. Эта подборка фотографий расскажет вам о том, как встречали весну в разных уголках мира.

Цветение лютиков в саду Flower Fields в Карлсбаде, штат Калифорния, США, 20 марта 2017 года.



Ритуальные танцы в день весеннего равноденствия возле Пирамиды Солнца в древнем городе Теотиуакан в Мексике, 20 марта 2017 года.


Иракские курды отмечают Новруз, праздник нового года, в городе Акра в Ираке, 20 марта 2017 года.


Люди тянутся руками к Солнцу во время празднования дня весеннего равноденствия возле Пирамиды Солнца в древнем городе Теотиуакан в Мексике, 20 марта 2017 года.


Бойцы курдских вооруженных сил Пешмерга отмечают Новруз в Киркуке, Ирак, 20 марта 2017 года.


Брайант-парк в Нью-Йорке, США, 20 марта 2017 года.


Цветение сакуры в Лозанне, Швейцария, 20 марта 2017 года.


Люди восходят на Пирамиду Солнца во время празднования дня весеннего равноденствия в древнем городе Теотиуакан в Мексике, 20 марта 2017 года.


Работник несёт срезанные лютики в саду Flower Fields в Карлсбаде, штат Калифорния, США, 20 марта 2017 года.


Воздушный шар над Пирамидой Солнца в древнем городе Теотиуакан в Мексике, 20 марта 2017 года.


Народные гуляния в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо недалеко от Минска, 18 марта 2017 года.


Женщина выбирает цветы на фермерском рынке на Юнион-сквер в Нью-Йорке, 20 марта 2017 года.


Весенние цветы распустились в Лейк-Элсиноре, штат Калифорния, США, 14 марта 2017 года. Необычайно буйное цветение в этом году вызвано влажной зимой.


Народные гуляния в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо недалеко от Минска, 18 марта 2017 года.


Сент-Джеймсский парк в Лондоне, Великобритания, 15 марта 2017 года.


Источник: Fototelegraf.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...