В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова

В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Он был застрелен в центре украинской столицы. Киллер был ранен и находится под стражей в больнице.

В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщило украинское издание «Вести» со ссылкой на депутата Верховной рады Вадима Рабиновича.





Информацию подтвердили РБК в пресс-службе полиции Киева. «Да, подтверждаем информацию. Один убитый, двое раненых, их направили уже в больницу. Убийство произошло в 11:30 на перекрестке улиц Тараса Шевченко и Пушкинская», — заявили в ведомстве. В полиции подтвердили, что убит Вороненков. По данным «Вестей», один из раненых — его убийца.





Эмигрировавший из России экс-депутат Госдумы Илья Пономарев также подтвердил РБК убийство Вороненкова. В своем Facebook он сообщил, что покойный шел на встречу с ним. На вопрос о версии, кто стоит за преступлением, Пономарев ответил: «Всё очевидно».





По данным «Вести-Украина», стрельба началась после того, как Вороненков вышел из отеля «Премьер Палас» вместе с охранником. Последний защищал бывшего депутата от поджидавшего стрелка. В результате и охранник и убийца получили ранения. Они отправлены в больницу. Киллер взят под стражу.





Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил телеканалу «112 Украина», что первая версия, которая сейчас рассматривается, — заказной характер убийства. Уже установлено, что нападавший стрелял из пистолета ТТ.





В связи со случившимся в гостиницу прибыли генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.





Приехавшая на место убийства Мария Максакова, супруга Вороненкова (также экс-депутат Госдумы), упала в обморок, увидев тело мужа, сообщил в своем Twitter журналист Роман Юхновец.





Украинская сторона пока не связывалась с посольством России на Украине, сообщил РБК представитель посольства.





Денис Вороненков — бывший депутат Госдумы России от КПРФ.





На Украину он уехал в октябре 2016 года, после проигрыша на сентябрьских выборах в Госдуму. В конце января стало известно, что экс-депутат дал в Киеве показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о его государственной измене.





Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Вороненков рассказал о письме Януковича президенту России Владимиру Путину, в котором тот просил «ввести войска на Украину» после Евромайдана.





В середине февраля Вороненков в одном из интервью сравнил Россию с нацистской Германией и назвал присоединение Крыма аннексией.





3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова по обвинению в мошенничестве и фальсификации документов. Вскоре он был объявлен в международный розыск. По версии следствия, в 2010–2011 годах Вороненков вместе с другими лицами незаконно переоформил и продал здание, которое принадлежало кондитерской фирме «Тома». По данным СКР, в результате мошенничества он получил около $1,2 млн и 6,4 млн руб.





Это дело расследуется с 2011 года. В отношении его девяти фигурантов уже вынесены приговоры. Показания на экс-депутата дали бывшие сотрудники ФСБ Шишаков и Мурзиков, риелтор Крылов и гендиректор «Томы» Мария Владимирская (продажа здания проводилась в ее интересах, однако прибыль из аферы она в итоге не извлекла). Все они после признания своей вины получили условные сроки.





20 июля 2016 года в центре Киева при подрыве автомобиля погиб также перебравшийся на Украину российский журналист Павел Шеремет, направлявшийся на эфир «Радио Вести». Следователи рассматривают профессиональную деятельность Шеремета как основную версию его убийства. Они рассматривают еще несколько версий: личные неприязненные отношения к журналисту, дестабилизация обстановки на Украине и ошибка убийц, целью которых могла быть гражданская жена Шеремета Алена Притула, также пользовавшаяся этой машиной.



