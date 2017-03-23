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ИГ взяла ответственность за теракт в Лондоне

23 марта 2017, 18:26

В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован.


Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, в результате которого погибли четыре человека, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

"Группировка ИГ взяла ответственность за атаку рядом с парламентом Великобритании в Лондоне", — передает агентство.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (20.40 аст) в среду в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован.

Фото: РИА Новости. Алекс Макнотон.

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