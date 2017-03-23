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Сенаты Казахстана и Узбекистана подписали Меморандум о сотрудничестве

23 марта 2017, 18:41

Данный документ, направленный на углубление межпарламентского диалога.


Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Содиком Сафоевым, находящимся в Астане в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.


По мнению К.Токаева, результаты переговоров в Акорде между президентами Н.Назарбаевым и Ш.Мирзиёевым свидетельствуют об историческом значении визита.


«Хороший импульс получит межпарламентское измерение казахстанско-узбекских отношений. Парламенты двух стран приложат все усилия для эффективной реализации достигнутых в ходе визита договоренностей, в том числе обеспечат надлежащую и своевременную законодательную поддержку. Кроме того, сотрудничество между сенатами двух стран будет способствовать укреплению связей между регионами Казахстана и Узбекистана», - сказал К.Токаев во время беседы.


В рамках встречи состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Данный документ, направленный на углубление межпарламентского диалога, предусматривает поддержку со стороны верхних палат парламентов двух стран политических, торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. В рамках своей компетенции сенаты двух государств будут способствовать расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.


«Стороны взаимодействуют в сфере формирования правового поля, обеспечивающего эффективную борьбу с глобальными вызовами и угрозами», - отмечено в документе.

Реализация Меморандума будет осуществляться в форме обмена визитами, участия в парламентских мероприятиях, оказания взаимной поддержки и согласования позиций в международных парламентских организациях.




Фото: пресс-служба Сената Парламента РК.


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