По факту гибели Вороненкова возбуждено дело по статье "Умышленное убийство"

Киевская полиция по факту гибели экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Об этом в четверг заявил журналистам директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, сообщает Об этом в четверг заявил журналистам директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, сообщает ТАСС





"На данный момент киевская полиция внесла данные в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное убийство", - сказал он.





Денис Вороненков убит в четверг в Киеве в перестрелке возле входа в отель "Премьер-палас". Как сообщил начальник главного управления МВД в Киеве Андрей Крищенко, инцидент произошел около 13:00 мск (16:00 аст), когда экс-парламентарий выходил из гостиницы вместе со своей охраной. В этот момент к нему подошел неизвестный в балаклаве и несколько раз выстрелил из пистолета ТТ. Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником Вороненкова. В итоге охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу. По информации советника главы МВД Ильи Кивы, жизни убийцы и охранника ничего не угрожает.





В России против экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова заведено уголовное дело. Еще в декабре 2014 года Следственный комитет (СК) РФ направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы. В апреле 2015 года СК отправил в Генпрокуратуру документы о привлечении Вороненкова к ответственности в качестве обвиняемого.





В октябре 2016 года Вороненков эмигрировал на Украину, в декабре получил гражданство этой страны, отказавшись от гражданства России.

15 февраля 2017 года вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ ("Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и объявлении его в российский федеральный розыск. С 27 февраля 2017 года Вороненков объявлен в международный розыск по обвинению в организации крупного мошенничества.





Басманный суд Москвы 3 марта санкционировал заочный арест Вороненкова.





Как заявили ТАСС в правоохранительных органах России, уголовное дело в его отношении может быть прекращено, если будет получено официальное подтверждение его смерти, а также при согласии родственников.



