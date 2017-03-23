На месте убийства экс-депутата Вороненкова нашли около 20 гильз
23 марта 2017, 19:31
На месте изъяли около 20 гильз и пистолет ТТ.
Около 20 гильз обнаружены на месте убийства в центре Киева экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в четверг, передает РИА Новости.
"На месте изъяли около 20 гильз и пистолет ТТ" – сказал генпрокурор.
Ранее начальник главного управления нацполиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в результате стрельбы в центре Киева.
Фото: РИА Новости. Стрингер.
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