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На месте убийства экс-депутата Вороненкова нашли около 20 гильз

23 марта 2017, 19:31

На месте изъяли около 20 гильз и пистолет ТТ.


Около 20 гильз обнаружены на месте убийства в центре Киева экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в четверг, передает РИА Новости.

"На месте изъяли около 20 гильз и пистолет ТТ" – сказал генпрокурор.

Ранее начальник главного управления нацполиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в результате стрельбы в центре Киева.

Фото: РИА Новости. Стрингер.

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