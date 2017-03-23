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Назарбаев показал Мирзиёеву достопримечательности Астаны

23 марта 2017, 20:33

Глава Узбекистана находится в Астане с государственным визитом.


Лидеры Казахстана и Узбекистана осмотрели достопримечательности Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев и прибывший в нашу страну с государственным визитом Шавкат Мирзиёев осмотрели ряд достопримечательностей столицы.

В частности, при посещении Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», главам государств была представлена репетиция оперы «Кыз Жибек».

В ходе посещения «Назарбаев Университета» президенты двух стран ознакомились с мастер-планом вуза, лабораторией автоматизации промышленности, исследовательскими проектами учебного заведения и физико-математической лабораторией. Ш.Мирзиёев оставил запись в книге почетных гостей университета.

Далее, в рамках официального открытия ТРЦ «MEGA Silk Way», Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев осмотрели торгово-выставочные павильоны центра. Также президентам двух стран было продемонстрировано театральное мини-представление и акробатическое шоу призеров международного фестиваля в Монте-Карло артистов «Cirque du Solei».

В завершение осмотра достопримечательностей главы государств ознакомились с ходом строительства и макетом выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017».


Фото: кадр из видео.

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