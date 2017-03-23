Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Вандалы "наследили" на верхушке монумента "Қазақ елі"

23 марта 2017, 20:47

Высота монумента составляет 91 метр.


Советник Министра по инвестициям и развитию Танирберген Бердонгар обнаружил на верхушке монумента "Қазақ елі" следы вандалов, передает Zakon.kz.

"Сижу пересматриваю видео про вчерашний Наурыз в Астане. Там на съемках с дрона заметил надписи на главном символе страны. Ошарашен. Кто такой этот Мурат? И как ему удалось залезть на Казак Ели? Смотрите на видео на 16 минуте 19 секунде", - написал Бердонгар на своей странице в Facebook.

С указанной минуты на внутренней стороне казахского орнамента можно увидеть надписи "Бердiбек", "Мурат" и "Тараз".

Стоит отметить, что высота монумента составляет 91 метр. Монумент был открыт в 2009 году.


Фото: кадр из видео.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...