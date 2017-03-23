Вандалы "наследили" на верхушке монумента "Қазақ елі"
23 марта 2017, 20:47
Высота монумента составляет 91 метр.
Советник Министра по инвестициям и развитию Танирберген Бердонгар обнаружил на верхушке монумента "Қазақ елі" следы вандалов, передает Zakon.kz.
"Сижу пересматриваю видео про вчерашний Наурыз в Астане. Там на съемках с дрона заметил надписи на главном символе страны. Ошарашен. Кто такой этот Мурат? И как ему удалось залезть на Казак Ели? Смотрите на видео на 16 минуте 19 секунде", - написал Бердонгар на своей странице в Facebook.
С указанной минуты на внутренней стороне казахского орнамента можно увидеть надписи "Бердiбек", "Мурат" и "Тараз".
Стоит отметить, что высота монумента составляет 91 метр. Монумент был открыт в 2009 году.
Фото: кадр из видео.
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