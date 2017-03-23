Убийца экс-депутата Вороненкова скончался в больнице

По информации СМИ, мужчине 1988 года рождения сделали четыре операции и открытый массаж сердца, но из-за слишком долгой остановки это не помогло.

Генеральная прокуратура Украины подтвердила, что убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова скончался в больнице, сообщает сообщает ТАСС





"Убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова умер в больнице", - написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.





Ранее об этом сообщил ряд украинских СМИ. В частности, по информации "Общественного ТВ", убийце Вороненкова в больнице медики "сделали четыре операции и открытый массаж сердца, его удалось запустить, но из-за слишком долгой остановки это уже не помогло".





По информации полиции, Вороненкова застрелил мужчина 1988 года рождения. При себе у него был паспорт гражданина Украины. Он ранее находился в розыске: его разыскивали днепровские правоохранительные органы за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).





Денис Вороненков был убит в Киеве в перестрелке возле входа в отель "Премьер-палас". Инцидент произошел около 13:00 мск (16:00 аст), когда экс-парламентарий выходил из гостиницы вместе со своей охраной, сообщил начальник главного управления МВД в Киеве Андрей Крищенко. В этот момент неизвестный в балаклаве несколько раз выстрелил в Вороненкова из пистолета ТТ. Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником экс-депутата Госдумы РФ, в итоге охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу.





Вороненков в декабре 2014 года был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года Вороненков эмигрировал на Украину, а в феврале нынешнего ему было предъявлено официальное обвинение по статье о мошенничестве и он был объявлен в международный розыск.







