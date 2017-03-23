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В Бельгии водитель попытался протаранить толпу людей

23 марта 2017, 21:03

Пешеходам удалось спастись.


Водитель, попытавшийся наехать на пешеходов в Антверпене, является выходцем из одной из стран Северной Африки. Об этом сообщила телерадиокомпания RTBF, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в 11.00 (16.00 аст), когда неизвестный на автомобиле пытался задавить людей на торговой улице. Пешеходам удалось спастись, в погоню за злоумышленником бросились военные. Задержан один человек, о котором ничего не сообщается.

"Задержан водитель – североафриканец", — сообщает RTBF.

Губернатор бельгийского Антверпена, лидер фламандских националистов Барт Де Вевер заявил журналистам, что в городе предотвращен теракт после того, как полиция обнаружила подозрительный автомобиль.

Александр Шишло.

Фото: AP Photo/ Olivier Matthys.

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