В Бельгии водитель попытался протаранить толпу людей

Водитель, попытавшийся наехать на пешеходов в Антверпене, является выходцем из одной из стран Северной Африки. Об этом сообщила телерадиокомпания RTBF, передает Об этом сообщила телерадиокомпания RTBF, передает РИА Новости





Инцидент произошел в 11.00 (16.00 аст), когда неизвестный на автомобиле пытался задавить людей на торговой улице. Пешеходам удалось спастись, в погоню за злоумышленником бросились военные. Задержан один человек, о котором ничего не сообщается.





"Задержан водитель – североафриканец", — сообщает RTBF.





Губернатор бельгийского Антверпена, лидер фламандских националистов Барт Де Вевер заявил журналистам, что в городе предотвращен теракт после того, как полиция обнаружила подозрительный автомобиль.





Александр Шишло.



