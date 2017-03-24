КГБ Белоруссии показал арсенал задержанных экстремистов
24 марта 2017, 00:40
Сообщается, что среди задержанных активистов «Белого легиона» профессиональные боевики.
Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил, что задержанные активисты группировок «Белый легион» и «Молодой фронт» готовились принять участие в массовых беспорядках. Видео арсенала, изъятого в ходе обысков опубликовало БелТА.
«Изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма (...), а также пособия по ведению боевых действий в городе», — говорится в сообщении.
Двумя днями ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании боевиков, готовившихся к вооруженному выступлению.
Источник: Lenta.ru.
Фото: кадр из видео.
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