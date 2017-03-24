Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

КГБ Белоруссии показал арсенал задержанных экстремистов

24 марта 2017, 00:40

Сообщается, что среди задержанных активистов «Белого легиона» профессиональные боевики.


Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил, что задержанные активисты группировок «Белый легион» и «Молодой фронт» готовились принять участие в массовых беспорядках. Видео арсенала, изъятого в ходе обысков опубликовало БелТА.

«Изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма (...), а также пособия по ведению боевых действий в городе», — говорится в сообщении.

Двумя днями ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании боевиков, готовившихся к вооруженному выступлению.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...