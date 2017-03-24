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Скотланд-Ярд сообщил об аресте восьми подозреваемых в подготовке терактов

24 марта 2017, 00:59

Самому старшему из подозреваемых 58 лет, младшей - 21 год.


Все задержанные после лондонского теракта подозреваются в подготовке террористических атак, уточняет Скотланд-Ярд. Ранее полиция сообщала, что в подготовке терактов подозреваются шестеро из восьми задержанных, передает РИА Новости.

"Все шестеро подозреваются в подготовке террористических атак", — говорилось в заявлении полиции, однако при перечислении задержанных уточняется, что задержанных восемь и каждый из них подозревается в подготовке террористических атак.

"Тридцатидевятилетняя женщина была задержана на востоке Лондона по подозрению в подготовке терактов, 21-летняя женщина и 23-летний мужчина – в Бирмингеме, 26-летняя женщина и трое мужчин 28, 27 и 26 лет – по другому адресу в Бирмингеме, 58-летний мужчина – еще по одному адресу в Бирмингеме по подозрению в подготовке теракта", — говорится в сообщении.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (20.40 аст) в среду в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли три человека, ранены 40, террорист – 52-летний британец Халид Масуд — был застрелен другим полицейским. Ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство".

Денис Ворошилов.

Фото: AP Photo/ Matt Dunham.

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