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На Трафальгарской площади состоялся митинг в память о жертвах лондонского теракта

24 марта 2017, 01:17

Участники акции почтили память трех жертв трагедии минутой молчания.


Сотни человек приняли участие в состоявшемся в четверг на Трафальгарской площади в Лондоне траурном митинге в память о жертвах теракта, совершенного в среду в британской столице. Участники акции почтили память трех жертв трагедии минутой молчания, сообщает ТАСС.

"Терроризм не победит нас, это мы его победим", - произнесла на митинге министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, воздавшая честь мужеству офицера столичной полиции Киту Палмеру, павшему от рук убийцы при входе в Палату общин британского парламента.

Мэр Лондона Садик Хан в свою очередь заявил, что лучшим ответом террористам со стороны жителей столицы станет сохранение привычного стиля жизни и преданность тем ценностям, которые они разделяют. Он назвал поименно всех жертв теракта - британку Аишу Фрейд, американца Курта Кохрана и уже упомянутого Палмера, после чего участники почтили их память.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с двумя кухонными ножами в руках набросился на еще одного стража порядка в штатском, коим и оказался Кит Палмер. Прежде, чем его застрелили, преступник нанес полицейскому смертельные ранения.

Полиция назвала в четверг имя террориста. Им оказался родившийся в Великобритании 52-летний Халед Масуд, который ранее имел проблемы с правосудием.

Максим Рыжков.

Фото: EPA/ Andy Rain.

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