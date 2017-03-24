На Трафальгарской площади состоялся митинг в память о жертвах лондонского теракта

Сотни человек приняли участие в состоявшемся в четверг на Трафальгарской площади в Лондоне траурном митинге в память о жертвах теракта, совершенного в среду в британской столице. Участники акции почтили память трех жертв трагедии минутой молчания, сообщает сообщает ТАСС





"Терроризм не победит нас, это мы его победим", - произнесла на митинге министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, воздавшая честь мужеству офицера столичной полиции Киту Палмеру, павшему от рук убийцы при входе в Палату общин британского парламента.





Мэр Лондона Садик Хан в свою очередь заявил, что лучшим ответом террористам со стороны жителей столицы станет сохранение привычного стиля жизни и преданность тем ценностям, которые они разделяют. Он назвал поименно всех жертв теракта - британку Аишу Фрейд, американца Курта Кохрана и уже упомянутого Палмера, после чего участники почтили их память.





22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с двумя кухонными ножами в руках набросился на еще одного стража порядка в штатском, коим и оказался Кит Палмер. Прежде, чем его застрелили, преступник нанес полицейскому смертельные ранения.





Полиция назвала в четверг имя террориста. Им оказался родившийся в Великобритании 52-летний Халед Масуд, который ранее имел проблемы с правосудием.





Максим Рыжков.



