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Последствия взрывов на складах под Харьковом показали с высоты птичьего полета

24 марта 2017, 01:40

Население из города и близлежащих сел эвакуируется, перемещены почти 20 тысяч человек.


Украинский телеканал ТСН опубликовал в Facebook видео, снятое с высоты птичьего полета над окрестностями города Балаклея в Харьковской области, где продолжается пожар на армейском складе боеприпасов.

Помимо хранилища снарядов, горят жилые дома, в частности охвачена огнем одна из пятиэтажек, передает «Сегодня.ua».

Ликвидация последствий ЧП может занять неделю, заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Сегодня по причинам рассматривается от диверсии, которая не исключена, до халатности, которую также необходимо проверить. Необходимо проверить все версии», — цитирует главу правительства «Интерфакс».

В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у Балаклеи, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Погибших и пострадавших нет. Население из города и близлежащих сел эвакуируется, перемещены почти 20 тысяч человек.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

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