У убийцы экс-депутата Вороненкова имелись документы Нацгвардии Украины

Не исключается, что имевшиеся у мужчины документы были поддельными.

Киллер, который убил у гостиницы «Премьер-Палас» в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, имел при себе документы, выданные частью №3057 Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





По словам собеседника издания, это воинская часть, в которую в свое время входил батальон «Донбасс». К этой же части относится и полк «Азов», а также некоторые другие подразделения Нацгвардии.





Также источник сообщил, что с учетом номера части и просочившейся информации о биографии киллера, возможно, он был одним из добровольцев, которые воевали в зоне конфликта в Донбассе в 2014-2015 годах.





В то же время, собеседник не исключил, что имевшиеся у мужчины документы были поддельными.





Вороненков был застрелен в центре украинской столицы днем в четверг, 23 марта. Киллер открыл стрельбу, когда Вороненков вместе с охранником вышел из отеля. Нападавший был ранен телохранителем и задержан. Позже в тот же день он скончался в реанимации. Охранник получил тяжелое ранение, он был госпитализирован и прооперирован.





Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Правоохранительные органы Украины выдвинули две возможные версии произошедшего. По одной из них, бывший депутат был застрелен потому, что проходил свидетелем по делу свергнутого президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. По другой версии, Вороненков был убит из-за того, что в 2004-2007 годах занимался расследованием коррупционного дела «Трех китов» о контрабанде итальянской мебели.







