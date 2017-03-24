Декларация об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) и Правила ее составления будут применяться с 1 января 2020 года

Приказом Министра финансов РК от 8 февраля 2017 года № 87 внесены изменения в приказ Министра финансов РК от 20 июня 2016 года № 322 «Об утверждении формы декларации об активах и обязательствах физического лица и правил ее составления», согласно которым форма декларации об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) и Правила ее составления будут применяться с 1 января 2020 года.

Наряду с этим приказом Министра финансов РК от 8 февраля 2017 года № 86 установлено, что приказ Министра финансов РК от 9 августа 2016 года № 434 «Об утверждении Правил приема мобильными группами органов государственных доходов деклараций физических лиц» вводится в действие с 1 января 2020 года.

Напомним, мобильной группой является выездная группа, состоящая из работников органов государственных доходов, оказывающих консультации по составлению деклараций и осуществляющих прием таких деклараций от отдельных категорий налогоплательщиков. Основной задачей мобильной группы является обеспечение доступности государственной услуги «Прием налоговой отчетности» широким слоям населения Республики Казахстан, в том числе жителям отдаленных населенных пунктов, и оказание консультационной помощи в представлении деклараций.