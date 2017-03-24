Дожди и грозы возможны в Казахстане в пятницу
24 марта 2017, 06:00
Местами сохранятся туман, гололед и усиление ветра, на юге местами гроза.
С прохождением атмосферных фронтов на западе, северо-западе, севере, юге республики местами ожидаются осадки, на юге преимущественно дождь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами сохранятся туман, гололед и усиление ветра, на юге местами гроза.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с, ночью местами – туман. В Южно-Казахстанской области местами-гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Жамбылской области ожидается местами туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской области местами ожидается туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Павлодарской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.
В Акмолинской, Кызылординской, Мангыстауской, ночью и утром Атырауской областях местами ожидается туман.
В Актюбинской области местами-гололед.
В Алматы днем 13°, частично облачно.
В Астане днем 3°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Reading.com.ua
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