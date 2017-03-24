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Дожди и грозы возможны в Казахстане в пятницу

24 марта 2017, 06:00

Местами сохранятся туман, гололед и усиление ветра, на юге местами гроза.


С прохождением атмосферных фронтов на западе, северо-западе, севере, юге республики местами ожидаются осадки, на юге преимущественно дождь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами сохранятся туман, гололед и усиление ветра, на юге местами гроза.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с, ночью местами – туман. В Южно-Казахстанской области местами-гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Жамбылской области ожидается местами туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Павлодарской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.

В Акмолинской, Кызылординской, Мангыстауской, ночью и утром Атырауской областях местами ожидается туман.

В Актюбинской области местами-гололед.

В Алматы днем 13°, частично облачно.

В Астане днем 3°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Reading.com.ua

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