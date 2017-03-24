Статистика точных и чистых ударов Головкина и Джейкобса по раундам

Youtube-канал Artorias Boxing провел анализ боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО), в рамках которого привел статистику точных и чистых ударов боксеров по раундам, сообщает корреспондент Vesti.kz.





Головкин - Джейкобс

1-й раунд: 9:8

2-й раунд: 6:4

3-й раунд: 17:5

4-й раунд: 27:9

5-й раунд: 19:9

6-й раунд: 10:9

7-й раунд: 5:6

8-й раунд: 13:11

9-й раунд: 20:7

10-й раунд: 16:18

11-й раунд: 13:6

12-й раунд: 16:6.





Таким образом, общий счет по успешно проведенным ударам показал почти двукратное преимущество казахстанского боксера - 171:98 в пользу Головкина. При этом отмечается, что не были учтены удары, которые пришлись в блок или вскользь.



