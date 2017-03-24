Статистика точных и чистых ударов Головкина и Джейкобса по раундам
24 марта 2017, 06:13
Боксеры выявили победителя по итогам 12 раундов.
Youtube-канал Artorias Boxing провел анализ боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО), в рамках которого привел статистику точных и чистых ударов боксеров по раундам, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Головкин - Джейкобс
1-й раунд: 9:8
2-й раунд: 6:4
3-й раунд: 17:5
4-й раунд: 27:9
5-й раунд: 19:9
6-й раунд: 10:9
7-й раунд: 5:6
8-й раунд: 13:11
9-й раунд: 20:7
10-й раунд: 16:18
11-й раунд: 13:6
12-й раунд: 16:6.
Таким образом, общий счет по успешно проведенным ударам показал почти двукратное преимущество казахстанского боксера - 171:98 в пользу Головкина. При этом отмечается, что не были учтены удары, которые пришлись в блок или вскользь.
Напомним, их поединок состоялся утром 19 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей. При этом Джейкобс побывал в нокдауне в четвертом раунде.
Фото: Bloody Elbow
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