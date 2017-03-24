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Поступок автолюбителя в Актау растрогал пользователей социальных сетей

24 марта 2017, 06:37

На видео запечатлено, как неизвестный автомобилист прекращает движение, чтобы помочь пенсионерке перейти дорогу.


Пользователей социальных сетей растрогал поступок автомобилиста, который в Актау помог пожилой женщине, переходящей дорогу в неположенном месте. Большая часть комментаторов называет героя ролика «молодцом», передает Lada.kz.

На видео запечатлено, как неизвестный автомобилист прекращает движение, чтобы помочь пенсионерке перейти дорогу. Пешеходного перехода рядом нет. Видно, что пожилая женщина несёт пакеты и передвигается с помощью трости.

Водитель переводит женщину через дорогу и сразу уезжает. Действие происходит на дороге между рынком «Магаш» и зданием департамента комитета национальной безопасности Мангистауской области.

Пользователи социальных сетей оценили поступок героя ролика.


Фото: скриншот

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