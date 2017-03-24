Поступок автолюбителя в Актау растрогал пользователей социальных сетей

На видео запечатлено, как неизвестный автомобилист прекращает движение, чтобы помочь пенсионерке перейти дорогу. Пешеходного перехода рядом нет. Видно, что пожилая женщина несёт пакеты и передвигается с помощью трости.





Водитель переводит женщину через дорогу и сразу уезжает. Действие происходит на дороге между рынком «Магаш» и зданием департамента комитета национальной безопасности Мангистауской области.





Пользователи социальных сетей оценили поступок героя ролика.