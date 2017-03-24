В Лондоне число жертв теракта достигло четырех человек

"Детективы, расследующие теракт в Вестминстере, могут подтвердить, что 75-летний мужчина скончался сегодня после того, как система поддержания его жизнедеятельности была отключена", — говорится в сообщении в микроблоге в Twitter.





Всего в результате теракта были ранены 29 человек, террорист был ликвидирован.



