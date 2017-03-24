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В Лондоне число жертв теракта достигло четырех человек

24 марта 2017, 07:02

Всего в результате теракта были ранены 29 человек, террорист был ликвидирован.


Число жертв террористического акта в Лондоне достигло четырех, один из раненых скончался в больнице, сообщил Скотланд-Ярд в ночь на пятницу, передает РИА Новости.

"Детективы, расследующие теракт в Вестминстере, могут подтвердить, что 75-летний мужчина скончался сегодня после того, как система поддержания его жизнедеятельности была отключена", — говорится в сообщении в микроблоге в Twitter.

Всего в результате теракта были ранены 29 человек, террорист был ликвидирован.

Напомним, 22 марта в центре Лондона около 20:40 по времени Астаны произошло два нападения. Автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту и была открыта стрельба возле здания британского парламента.

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Фото: РИА Новости

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