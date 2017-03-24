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В Сенегале на религиозном исламском канале полчаса крутили жёсткое порно

24 марта 2017, 07:24

Администрация заявила, что это был взлом, а за вторжение ответственны "преступники с тайными умыслами".


Инцидент произошёл 20 марта в Сенегале. По информации агенства Reuters, на религиозном исламском телеканале Touba TV показали получасовой фильм для взрослых, сообщает Life.ru.

Зрители, привыкшие к проповедям имамов и молитвенным сессиям, были шокированы увиденным.

Власти страны потребовали объяснений от руководства канала. Администрация заявила, что это был взлом, а за вторжение ответственны "преступники с тайными умыслами".

Фото: соцсети

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