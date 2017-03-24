Пресс-служба акимата Атырауской области приносит свои извинения Ануару Нурпеисову

Фраза использованная в материале была вырвана из контекста, Ануар не говорил о том что казахи исчезнут как нация, он предположил что через 1000 лет на земле не будет такого понятия как национальность, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области.





Ошибка произошла из-за недопонимания сотрудника пресс-службы.





Аким области в свою очередь высказался что чтобы избежать подобного исхода, каждая нация должна свято хранить свой язык и культурное наследие.





"Ещё раз приносим свои глубочайшие извинения Ануару Нурпеисову", - говорится в сообщении.





Напомним, в четверг в ряде казахстанских СМИ была опубликована новость о том, что Ануар Нурпеисов, также известный как автор блогов, в своей речи на курултае в Атырау произнес фразу , которая вызвала негодование в соцсетях.





"Мои слова вырваны из контекста, когда написали, что я заявил категорично о том, что казахов не будет через 500-1000 лет. Полный абсурд!", — прокомментировал Нурпеисов.











