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Пресс-служба акимата Атырауской области приносит свои извинения Ануару Нурпеисову

24 марта 2017, 08:10

Ошибка произошла из-за недопонимания сотрудника пресс-службы.


Фраза использованная в материале была вырвана из контекста, Ануар не говорил о том что казахи исчезнут как нация, он предположил что через 1000 лет на земле не будет такого понятия как национальность, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области.

Ошибка произошла из-за недопонимания сотрудника пресс-службы.

Аким области в свою очередь высказался что чтобы избежать подобного исхода, каждая нация должна свято хранить свой язык и культурное наследие.

"Ещё раз приносим свои глубочайшие извинения Ануару Нурпеисову", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг в ряде казахстанских СМИ была опубликована новость о том, что Ануар Нурпеисов, также известный как автор блогов, в своей речи на курултае в Атырау произнес фразу, которая вызвала негодование в соцсетях.

"Мои слова вырваны из контекста, когда написали, что я заявил категорично о том, что казахов не будет через 500-1000 лет. Полный абсурд!", — прокомментировал Нурпеисов.



Фото: Moomkin.com

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