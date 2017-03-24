Геннадий Головкин возглавил рейтинг P4P-боксеров по версии ESPN

В тройку также вошли Уорд и Ломаченко.

Американский спортивный сайт ESPN.com опубликовал рейтинг лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщают Vesti.kz.





Первое место в списке занял чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО). В тройку также вошли американец Андре Уорд (31-0, 15 КО) и украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО).





Полностью рейтинг ESPN выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (37-0, 33 КО).

2. Андре Уорд (31-0, 15 КО).

3. Василий Ломаченко (7-1, 5 КО).

4. Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО).

5. Роман Гонсалес (46-1, 38 КО).

6. Теренс Кроуфорд (29-0, 20 КО).

7. Сауль Альварес (48-1-1, 34 КО).

8. Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО).

9. Кит Турман (28-0, 22 КО).

10. Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).





Напомним, ранее Ломаченко оставил Головкина на первом месте рейтинга P4P. Головкин, владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, утром 19 марта по казахстанскому времени в Нью-Йорке победил Джейкобса единогласным решением судей. Казахстанец впервые в карьере провел 12 раундов.



