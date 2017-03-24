Геннадий Головкин возглавил рейтинг P4P-боксеров по версии ESPN
24 марта 2017, 08:42
В тройку также вошли Уорд и Ломаченко.
Американский спортивный сайт ESPN.com опубликовал рейтинг лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщают Vesti.kz.
Первое место в списке занял чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО). В тройку также вошли американец Андре Уорд (31-0, 15 КО) и украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО).
Полностью рейтинг ESPN выглядит следующим образом:
1. Геннадий Головкин (37-0, 33 КО).
2. Андре Уорд (31-0, 15 КО).
3. Василий Ломаченко (7-1, 5 КО).
4. Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО).
5. Роман Гонсалес (46-1, 38 КО).
6. Теренс Кроуфорд (29-0, 20 КО).
7. Сауль Альварес (48-1-1, 34 КО).
8. Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО).
9. Кит Турман (28-0, 22 КО).
10. Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).
Напомним, ранее Ломаченко оставил Головкина на первом месте рейтинга P4P. Головкин, владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, утром 19 марта по казахстанскому времени в Нью-Йорке победил Джейкобса единогласным решением судей. Казахстанец впервые в карьере провел 12 раундов.
Фото: peoples.ru
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