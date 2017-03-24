Пять советов профессионала о том, как подготовиться к марафону за месяц
24 марта 2017, 08:58
Советов для начинающих бегунов от мастера спорта и ультрамарафонца, спортивного директора Tengri Ultra Trail - Тимура Артюхина.
Беговой сезон в Казахстане можно считать открытым. До самых популярных забегов проводимых на территории нашей страны остается все меньше времени.
"Алматы марафон" по традиции пройдет в конце апреля, а главный любительский старт на пересечённой местности Tengri Ultra Trail 6-7 мая. Готовиться к забегам на длинные дистанции нужно заблаговременно, минимум за полгода. Но если вы не ставите задачу повторить подвиг греческого воина Фидиппида и преодолеть расстояние равное 42 км 195 м, а хотите стать частью большого спортивного события и пробежать экиден или 10-ти километровую дистанцию, время на подготовку у вас еще есть.
Пять советов для начинающих бегунов от мастера спорта и ультрамарафонца, спортивного директора Tengri Ultra Trail - Тимура Артюхина.
1.Всего должно быть в меру. Не стоит на тренировках ставить рекорды. Строго следуйте своему тренировочному плану и не переусердствуйте, наматывая километры. Начав с 2 км в день, постепенно увеличивайте дистанцию. Не забывайте о разминке и заминке. Тренировки должны быть регулярными от 3 раз в неделю.
2. Мы это то, что мы едим. Следите за своим рационом, питайтесь правильно, разнообразно, часто и небольшими порциями. Для бегунов нет никаких запретов в еде, единственное ограничьте употребление жаренной и тяжелой пищи.
3. На старт ни в коем случае нельзя выходить в новой одежде и тем более обуви. Если вам необходимы кроссовки, но приобретайте их сейчас и начинайте разнашивать. Это же правило относится и к одежде.
4.Во время забега правильно распределяйте силы. Не стоит сильно разгоняться на старте, есть вероятность потратить силы раньше времени. Помните правило, начинаем медленно – заканчиваем быстро.
5.Преодоление марафонской и сверх марафонской дистанции заключается в правильной подготовке. От того насколько правильно была построена подготовка зависит, получите ли вы удовольствие от самих соревнований.
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