Как звезды спорта и шоу-бизнеса пробовали себя в ММА

Мир единоборств, кажется, замер в ожидании возможного боя ирландского чемпиона UFC Конора Макгрегора и непобежденного боксера Флойда Мэйуэзера. Отвлечь общественность от поединка двух чемпионов попытался «король Instagram» Дэн Билзерян, сколотивший состояние на покере. Американец внезапно осознал, что к 36 годам у него есть миллионы долларов и десятки женщин, но нет ни одного выхода на ринг по правилам ММА (Mixed martial arts, бои смешанного стиля). « Отвлечь общественность от поединка двух чемпионов попытался «король Instagram» Дэн Билзерян, сколотивший состояние на покере. Американец внезапно осознал, что к 36 годам у него есть миллионы долларов и десятки женщин, но нет ни одного выхода на ринг по правилам ММА (Mixed martial arts, бои смешанного стиля). « Лента.ру » вспоминает других спортсменов и шоуменов, уже попробовавших силы в смешанных единоборствах.





С корабля на бал





Билзерян, большой любитель всего шикарного, прославился в сети благодаря аккаунту в Instagram. Американец армянского происхождения регулярно публикует фотографии и видеозаписи своих похождений в компании моделей, звезд спорта и шоу-бизнеса, путешествует по всему миру на личной яхте и вообще живет полной жизнью. Как выяснилось, в своем плотном графике он находит время и для тренировок по смешанным единоборствам.





«Я хотел бы провести бой в ММА. Мне скоро будет 37, поэтому я должен сделать это в ближайшее время. Мне нужно пройти действительно хороший тренировочный лагерь», — заявил Билзерян. К слову, имя желаемого оппонента американец не объявил, но подходящей кандидатурой мог бы стать не менее известный спортсмен и шоумен — баскетболист Шакил О'Нил.





Вывеска «Билзерян против О'Нила» вряд ли уступит в яркости бою Макгрегор — Мэйуэзер, хотя два американца скорее устроили бы шоу, чем настоящий поединок. Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», четырехкратный обладатель чемпионского перстня Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после завершения профессиональной карьеры подался в шоумены. Как и Билзерян, О'Нил — большой фанат ММА, а тренируется он вместе с победившим Конора бойцом Нейтом Диасом.









Фото: Adam Hunger / Reuters





Продемонстрировать свои навыки в настоящем бою Шакил пока не имел возможности, хоть и заявлял, что сумел бы простоять 45 секунд в бою с Рондой Роузи. Только однажды он вызвался выйти на ринг, чтобы «надрать задницу» бывшему бейсболисту Хосе Кансеко. Отважный спортсмен оскорбил О'Нила в Twitter, и баскетболист не стал тянуть с ответом. Конечно, бой не состоялся, и Большому Шаку не удалось наказать Кансеко. Впрочем, о последнем стоит рассказать отдельно.





С битой по жизни





Кансеко провел 16 лет (с 1985 по 2001 годы) в Главной лиге бейсбола (MLB) и добился серьезных успехов: в 1988 году, выступая за «Окленд Атлетикс», американец кубинского происхождения был признан самым ценным игроком соревнований. После завершения спортивной карьеры он попытался стать ведущим на телевидении, однако нашел себя на писательском поприще. В 2005 году Кансеко издал автобиографию, в которой признался, что все годы жизни в спорте употреблял стероиды, как и многие известные бейсболисты.





У Кансеко постоянно были проблемы с законом, а в 2008 году его задержали с наркотиками на границе США и Мексики. 12 месяцев в тюрьме, финансовые трудности и желание напомнить о себе привели Кансеко к идее поучаствовать в бою по правилам ММА. Было бы лучше, если бы эта мысль обошла его стороной.





Видео: ggreggjr / YouTube





В мае 2009 года в Японии Хосе вышел на ринг с огромным корейцем Хонг Май Чоем, который спокойно нокаутировал соперника. Кансеко продержался чуть больше минуты, и все это время буквально бегал по рингу, не нанеся ни одного серьезного удара.





Футбольные разборки





В 2010 году Хершел Уокер, бывшая звезда американского футбола, тоже попробовал себя в ММА. В первом бою с малоизвестным Грегом Неги он одержал победу нокаутом в третьем раунде. Поединок прошел 29 января, сопернику Уокера на тот момент было 26 лет, Хершелу — 48.





Казалось бы, теперь заслуженному человеку можно было уйти на покой. Почти полувековой Уокер восхитил публику отличной физической формой и рвением, ведь спустя 12 лет после завершения карьеры он не ушел, например, в гольф, а выбрал подвижный и контактный вид спорта.





Видео: Don Carlo IV / YouTube





Спустя год и один день уже не футболист, а боец заявил, что считает себя молодым спортсменом. Эти слова он произнес после второй в своей карьере победы. На этот раз от его рук пострадал американец Скотт Карсон. После этого Уокер на ринг не выходил, но в 2015 году внезапно заявил, что хочет вернуться в спорт. Ему было уже 53 года. Тем не менее в боях Хершел больше не участвовал.





Куда менее удачно перешел из американского футбола в ММА Джонни Мортон. Большую часть карьеры он провел в «Детройт Лионс». В 2007 году 36-летний спортсмен встретился с темнокожим гражданином Японии Бернардом Ака, для которого поединок с Мортоном стал вторым в спортивной биографии.





С первой же секунды спортсмены, на радость зрителям, принялись колотить друг друга, напрочь забыв об обороне. На 38-й секунде первого раунда Ака решил закончить поединок, отправив Мортона в нокаут. После этого боя японец провел еще девять боев, проиграв в шести из них, а вот Джонни выходить на ринг больше не рискнул.





Видео: kingjames305 / YouTube





Звезда японских шоу





Бобби Ологун детство и юность провел в родной Нигерии. После окончания университета он переехал в Японию, где сначала подрабатывал в кафе, а потом стал звездой местного телевидения. Японцы известны пристрастием к неординарным телешоу, и темнокожий ведущий, кое-как говорящий на их родном языке, быстро обрел популярность.





В одной из передач Ологун должен был овладеть новым умением. В числе прочего он увлекся дзюдо, а затем и кикбоксингом. В феврале 2004 года его пригласили в японский промоушен Pancrase, а в декабре того же года он вышел на ринг против француза Сирила Абиди на турнире K-1 — Premium 2004 Dynamite. Их бой был единственным в карде, который прошел по правилам ММА, причем французский кикбоксер об этом не был предупрежден. В итоге Ологун одержал победу единогласным решением судей. Японские СМИ превозносили его как национального героя.





После этого боя нигериец еще раз ушел с ринга победителем. В 2006 году он стал гражданином Японии, и уже под флагом этой страны потерпел два поражения, последнее из которых случилось 31 декабря 2007 года. После этого Бобби сосредоточился на телевизионной работе.





Евгений Бакин