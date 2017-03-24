В Казахстане начали переоформлять документы на полигон Эмба

Освободившиеся земли, а это почти 250 тысяч гектаров, отдадут сельчанам.





В бывшем секретном городе Эмба-5, а ныне городе Жем отметили Наурыз. Жители рассказывают, что покидать родные места не собираются. Они надеются, что жизнь в их городке снова забьёт ключом.





В городе есть газовое отопление и вода. Еще недавно жители некогда процветавшего города Эмба-5 замерзали в своих домах, пили грязную воду, страдали от безработицы. Военные ушли, оставшееся гражданское население было вынуждено бороться за выживание. Многие здания тогда разобрали на стройматериалы.





Сегодня здесь пытаются сохранить то, что осталось. Теперь в планах местных властей - восстановить разрушенные дома за счёт спонсоров, некоторые сооружения вовсе снести и на их месте построить новые.





Сейчас в городе Жем живут около трёх тысяч человек. Большинство из них охраняют колонию строгого режима. Между тем, новые рабочие места появятся с открытием нефтеперерабатывающего завода. Аналогов ему в Казахстане нет. В городе Жем будут выпускать бензин стандарта Евро-5.





Напомним, в октябре прошлого года Россия закончила аренду военного полигона Эмба, на котором почти 40 лет испытывали образцы вооружения.





После оформления соответствующих документов по возврату земель полигона, территория Мугалжарского района увеличится почти на 250 тысяч гектаров. Возвращаемые земли передадут под пастбища и сенокосные угодья.







