В странах СНГ оснастят видеорегистраторами кабины пилотов самолетов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) издал в марте рекомендацию рассмотреть вопрос скорейшей разработки и внедрения стандартов в части оборудования воздушных судов видеорегистраторами в кабинах пилотов , передает , передает издание "Известия"





Оснащение пилотских кабин системами видеорегистрации — это новый мировой стандарт, утвержденный советом Международной организации гражданской авиации (ICAO). Соответствующие поправки в приложение 6 части I Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции) — «Международные стандарты и рекомендуемая практика» — были внесены 10 ноября 2016 года.





В развитие принятого решения генеральный секретарь ICAO г-жа Фан Лю 20 февраля 2017 года направила в адрес стран — участников организации письмо с просьбой рассмотреть поправки, касающиеся требований к установке видеорегистраторов, и до 20 апреля представить свои предложения, которые будут рассмотрены аэронавигационной комиссией ICAO.





Новый стандарт будет распространяться прежде всего на самолеты, осуществляющие международные полеты. Бортовые регистраторы визуальной обстановки будут фиксировать действия пилотов, отображаемые на приборах данные, положение пультов управления и даже условия видимости за окном.





На данный момент ни в одной авиакомпании мира пока еще не внедрена практика установки камер в кабинах пилотов.





Никаких конкретных сроков по оснащению воздушных судов видеорегистраторами пока не установлено, поскольку внедрение новых типов бортового оборудования может потребовать значительного, возможно, исчисляемого годами подготовительного периода. Предполагается, что в кабинах пилотов будут устанавливаться три камеры — две в районе рабочих мест пилотов и еще одна обзорная камера. При этом в целях уважения неприкосновенности личной жизни членов летного экипажа обзор кабины будет формироваться таким образом, чтобы не были видны головы и плечи пилотов, когда они сидят в нормальном положении на своих рабочих местах.





В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) считают, что использование видеорегистраторов может улучшить контроль за действиями экипажа и пассажиров, что повысит безопасность полетов.





Предложения по оборудованию самолетов системами видеорегистрации обсуждались на уровне групп экспертов ICAO с 1995 года. Тем не менее эти предложения не находили воплощения, главным образом, вследствие возражений со стороны представителей летного состава из-за понятных опасений нецелевого использования видеозаписей.





Однако, при расследовании тяжелых авиационных катастроф информации, получаемой от бортового параметрического самописца и бортового звукового самописца, часто бывает недостаточно. Наличие у расследователей видеозаписи обстановки в кабине экипажа могло бы существенно ускорить процесс расследования, более точно установить все факторы, приведшие к катастрофе, и повысить доверие общественности к выводам комиссий по расследованиям.



