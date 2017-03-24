В США двум несправедливо осужденным за убийство выплатят по $1,45 млн компенсации

В 2015 году власти уже выплатили каждому по $420 тыс., однако после этого экс-заключенные заявили, что заслуживают более серьезной суммы

Два американца, приговоренные к тюремному заключению за убийство, которого они не совершали, и проведшие за решеткой более 16 лет, получат от властей штата Огайо денежную компенсацию в размере $1,45 млн каждый. Соответствующее соглашение между властями и жертвами судебной ошибки утвердил в четверг суд в столице штата - Колумбусе, пишет каждый. Соответствующее соглашение между властями и жертвами судебной ошибки утвердил в четверг суд в столице штата - Колумбусе, пишет ТАСС





Речь идет о 53-летних Роберте Гондоре и Рэнди Рэше, которых приговорили в 1990 году за убийство 31-летней женщины в округе Портидж. Третий мужчина, который признал вину в преступлении, назвал Гондора и Рэша своими сообщниками, после чего их арестовали и судили.

В течение долгих лет адвокаты осужденных пытались оспорить несправедливые приговоры. В результате суд согласился провести повторный процесс, по итогам которого Гондора и Рэша признали невиновными, они были освобождены из тюрьмы в 2007 году.





После выхода на свободу мужчины подали судебный иск против штата, требуя компенсации. В 2015 году власти согласились выплатить каждому из них по $420 тыс., однако после этого экс-заключенные заявили, что заслуживают более серьезной суммы. В итоге они добились от властей Огайо дополнительной компенсации в размере $1,45 млн каждому.





Один из адвокатов истцов Марк Марейн заявил, что его подзащитные довольны исходом дела. По его словам, для любого человека отсидеть в тюрьме более 16 лет "за то, чего ты никогда не совершал, - это ужасающая перспектива". "Однако теперь все в прошлом, они готовы двигаться дальше", - заявил адвокат.



