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ПРАВМЕДИА: идет прямой эфир бесплатного вебинара в режиме «Вопрос-ответ» по трудовому праву с Гилёвой Н.В.

24 марта 2017, 09:55

Вы узнаете ответы на десятки непростых вопросов по трудовым взаимоотношениям.


Дамы и господа!

Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА от ИС «Параграф» «Вопросы и ответы по трудовому праву» и вы узнаете ответы на десятки непростых вопросов по трудовым взаимоотношениям.

Например, что относится к единовременным стимулирующим выплатам, как правильно оформить трудовые отношения с иностранцами, об особенностях работы вахтовиков, нужно ли ежегодно предоставлять справку об отсутствии судимости и т.п.

Ведущая – Гилёва Наталья Васильевна, эксперт-практик в сфере трудовых правоотношений.

Для кого вебинар?

* Для работников и работодателей

* Для юристов,

* Для бухгалтеров,

* Для работников отдела кадров


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