ПРАВМЕДИА: идет прямой эфир бесплатного вебинара в режиме «Вопрос-ответ» по трудовому праву с Гилёвой Н.В.

Вы узнаете ответы на десятки непростых вопросов по трудовым взаимоотношениям.

Дамы и господа!





Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА от ИС «Параграф» «Вопросы и ответы по трудовому праву» и вы узнаете ответы на десятки непростых вопросов по трудовым взаимоотношениям.





Например, что относится к единовременным стимулирующим выплатам, как правильно оформить трудовые отношения с иностранцами, об особенностях работы вахтовиков, нужно ли ежегодно предоставлять справку об отсутствии судимости и т.п.





Ведущая – Гилёва Наталья Васильевна, эксперт-практик в сфере трудовых правоотношений.





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* Для работников и работодателей





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* Для бухгалтеров,





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