ПРАВМЕДИА: идет прямой эфир бесплатного вебинара в режиме «Вопрос-ответ» по трудовому праву с Гилёвой Н.В.
24 марта 2017, 09:55
Вы узнаете ответы на десятки непростых вопросов по трудовым взаимоотношениям.
Дамы и господа!
Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА от ИС «Параграф» «Вопросы и ответы по трудовому праву» и вы узнаете ответы на десятки непростых вопросов по трудовым взаимоотношениям.
Например, что относится к единовременным стимулирующим выплатам, как правильно оформить трудовые отношения с иностранцами, об особенностях работы вахтовиков, нужно ли ежегодно предоставлять справку об отсутствии судимости и т.п.
Ведущая – Гилёва Наталья Васильевна, эксперт-практик в сфере трудовых правоотношений.
Для кого вебинар?
* Для работников и работодателей
* Для юристов,
* Для бухгалтеров,
* Для работников отдела кадров
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