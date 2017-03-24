Назначен исполняющий обязанности ректора Академии правоохранительных органов
Назначен временно исполняющий обязанности ректора Академии правоохранительных органов, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Казахстана Нурдильду Ораза.
«Приказом Генерального Прокурора Жакипа Асанова от 15 марта временное исполнение обязанностей ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре возложено на старшего советника юстиции Наиля Ахметзакирова», - сообщил Нурдильда Ораз в Facebook.
Ранее он исполнял обязанности первого проректора Академии.
Улан Байжанов распоряжением Президента Нурсултана Назарбаева был освобожден от должности ректора Академии правоохранительных органов.
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