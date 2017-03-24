Назначен исполняющий обязанности ректора Академии правоохранительных органов

«Приказом Генерального Прокурора Жакипа Асанова от 15 марта временное исполнение обязанностей ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре возложено на старшего советника юстиции Наиля Ахметзакирова», - сообщил Нурдильда Ораз в Facebook.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.