Американский боец Митрион собрался разбить лицо Федору Емельяненко на глазах у своей семьи

Бой между Митрионом и Емельяненко пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион заявил о намерении разбить лицо россиянину Федору Емельяненко на глазах у своей семьи. Слова американца приводит New York Post.





«Я очень рад вернуться на восточное побережье и снова биться тут. Тут вся моя семья, и здорово, что они будут свидетелями того, как я разобью лицо лучшему бойцу в супертяжелом весе в истории. Особенно классно, что бой пройдет в "Мэдисон Сквер Гарден"», — сказал Митрион.





Бой между Митрионом и Емельяненко пройдет 24 июня в Нью-Йорке.





Поединок изначально должен был пройти в ночь на 19 февраля в рамках турнира Bellator 172 в Сан-Хосе (США, штат Калифорния), но его отменили из-за болезни американца — у него обнаружили камни в почках, спортсмен был госпитализирован.





Для Емельяненко этот бой стал бы 42-м в карьере . По контракту с Bellator россиянин должен был провести два поединка, в соглашении также есть опция третьего боя по взаимному согласию сторон. 14 февраля 40-летний спортсмен заявил, что по окончании контракта с организацией намерен завершить профессиональную карьеру.



