В горах Алматинской области сохраняется лавинная опасность

Жителей, гостей и туристов города Алматы просят воздержаться от походов и восхождений.

В связи большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Алматинской области в период 24-26 марта сохраняется опасность схода снежных лавин , передает Департамент по чрезвы­чайным ситуациям города А­лматы на основании ш­тормового предупрежде­ния филиала РГП «Казг­идромет».





Ограничивается доступ туристов и выставляются блок посты на автодорогу "Медео - Шымбулак", "ГЭС-1-БАО". Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.





В целях исключения чрезвычайных ситуаций ДЧС просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений.



