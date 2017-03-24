В горах Алматинской области сохраняется лавинная опасность
24 марта 2017, 09:29
Жителей, гостей и туристов города Алматы просят воздержаться от походов и восхождений.
В связи большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Алматинской области в период 24-26 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет».
Ограничивается доступ туристов и выставляются блок посты на автодорогу "Медео - Шымбулак", "ГЭС-1-БАО". Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
В целях исключения чрезвычайных ситуаций ДЧС просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений.
Фото: livekuban.ru
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