В Астане в апреле пройдет 25-я сессия АНК
24 марта 2017, 09:36
Повестка дня «Стабильность, единство, согласие – основа модернизации».
В Астане в апреле пройдет 25-я сессия Ассамблеи народа Казахстана. Соответствующий указ подписал Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как отмечается в Указе от 18 марта 2017 года №154 "О созыве двадцать пятой сессии Ассамблеи народа Казахстана", она состоится 26 апреля в городе Астана во Дворце мира и согласия.
Повестка дня «Стабильность, единство, согласие – основа модернизации».
Правительству Республики Казахстан необходимо принять меры по организации проведения 25-ой сессии АНК.
Фото: assembly.kz
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