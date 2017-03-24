Геннадий Головкин: Я ждал Канело два года, я теряю к этому интерес

Чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин признался, что ему наскучило длительное ожидание поединка с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает сообщает Sports.kz.





«Я теряю интерес к Канело, потому что у меня большой опыт в карьере. Они много болтают, говорят много всякой ерунды. Канело говорит, что он очень хорош, что он лучший. Хорошо, но почему тогда ты не дерешься со мной? Я готов, я готов к кому угодно. Канело заявляет что готов, что завтра мне позвонит. Я ждал этого два года. Это слишком долго и неинтересно», — сказал Геннадий в разговоре с ESPN Deportes.



