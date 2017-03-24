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Новости за сегодня

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Наурызом

 

Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником и обратил внимание, что в этом году страна отмечает Наурыз с особым настроем, ведь обновляется не только природа, но и политическая и экономическая составляющая государства, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы в этом году отмечаем Наурыз с особым настроем. Казахстан начал серьезное обновление и объявил о программе третьей модернизации, политическом и экономическом обновлении страны, - сказал президент открывая праздничные мероприятия в Астане. - Мы внесли важные поправки в Конституцию Казахстана, которые улучшают государственное управление, делают его более стабильным, смотрящим вперед, при этом ставит крепче гарантии нашей независимости, нашего единства, согласия. Это позволит нам уверенно смотреть в будущее и преодолевать вызовы современного развития мира».

Глава государства напомнил, что праздник Наурыз вернулся в Казахстан с обретением страной независимости. «Мы продолжаем традиции наших предков - единства и благополучия».

«По древнему поверью, в ночь с 21-го на 22-е Кыдыр-Ата обходит мир и заходит в каждый дом, и в этом доме появляется счастье, достаток. Поэтому я желаю, чтобы Кыдыр-Ата должным образом обошел наш Казахстан и зашел в дом каждого казахстанца».

«Дорогие казахстанцы, с этой трибуны я поздравляю всех соотечественников моих с важным и красивым праздником Наурыз. Он не различает ни национальности, ни религий, является общенациональным праздником нашей Родины. Из года в год этот великий праздник, который идет из тысячелетий, глубины веков к нам, является символом доверия, дружбы, братства, стабильности нашей страны», - продолжил свое выступление президент.

По словам Нурсултана Назарбаева, Наурыз - это праздник, напоминающий о важности вечных ценностей: милосердия, взаимовыручки.

«В этот день люди заходят друг к другу на наурыз-коже, обнимаются, прощают старые обиды и желают благополучия и счастья и дружно отмечает этот праздник без границ все населяющие нашу страну этносы», - подытожил он.

 

Татьяна Ковалева

 

24 марта 2017, 09:49
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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