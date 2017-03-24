Казахстан и ОАЭ расширяют сотрудничество по реализации инвестиционных проектов

19 марта в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин провел переговоры с Вице-Премьером, Министром по делам Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

В ходе переговоров обсуждались предварительные итоги реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в ходе официального визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в ОАЭ 15-16 января 2017 года, в том числе проработка и запуск совместных инвестиционных проектов по ключевым направлениям сотрудничества.

Особое внимание было уделено проекту строительства нефтегазохимического комплекса мощностью 800 тыс. тонн в год полипропилена в Атырауской области с учетом привлечения стратегического иностранного инвестора и трансферта передовых европейских технологий в сфере нефтехимии из ОАЭ.

В транспортно-логистической сфере рассмотрено участие Национальной компании «Қазақстан темір жолы» и Национальной железнодорожной компании «Etihad Rail» (ОАЭ) в реализации совместных инфраструктурных проектов на территории Эмиратов. Рассмотрен проект строительства железной дороги длиной 406 км с колеей 1435 мм, которая свяжет развивающиеся города и индустриальные зоны Абу-Даби и Дубая с границей Саудовской Аравии. Кроме того, обсужден вопрос совместного с «Abu Dhabi Airports Corporation (ADAC)» развития аэропортовой инфраструктуры в Казахстане.

В финансовой сфере подтверждена готовность создать в ближайшее время совместный казахстанско-эмиратский инвестиционный фонд между АО «НУХ «Байтерек» и государственной инвестиционной компанией «Mubadala Investment Company» с общим уставным капиталом 500 млн. долл. США в равных долях, с последующим увеличением до 1 млрд. долл. США.

Рассмотрено сотрудничество между Корпорацией ОАЭ по атомной энергии (ENEC) и АО «НАК «Казатомпром» в области мирного использования атомной энергии. Планируется обеспечить потребности, строящихся и планируемых к строительству реакторов в ОАЭ сырьевой составляющей из Казахстана, как в форме природного урана, так и в форме обогащенного уранового продукта.

По итогам переговоров эмиратская сторона выразила удовлетворение процессом продвижения совместных проектов по приоритетным направлениям сотрудничества, отметив инициативу Казахстана о проведении 22 мая в г. Астане казахстанско-эмиратского бизнес-форума.

На переговорах приняли участие Министр энергетики К.Бозумбаев, Президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» К.Алпысбаев, Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» А.Жумагалиев, Посол РК в ОАЭ К.Лама Шариф.