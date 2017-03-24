Казахстанцы стали больше пить

За год водка подорожала на 12%, питьевая вода - на 7%.

За январь-февраль производство напитков достигло в стоимостном выражении 31,8 млрд тг - на 24,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Для сравнения, объем выпуска за первые два месяца прошлого года уступал показателям 2015 на 6,5%, передает передает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz





В многолетней динамике, после спада в 2015 году (-7,2% к 2014), в 2016 в отрасль вернулся позитивный тренд - прирост по итогам года составлял 10,3%.





По итогам 2016 года казахстанские производители обеспечили 87,5% спроса на водку и ликероводочные изделия, причем 99,4% выпускаемой продукции реализовывалось на внутреннем рынке. Спрос на вино местные компании перекрыли на 58%, на внутренний рынок отправлялось 97,9% производимой продукции.





Рынок пива обеспечен казахстанскими предприятиями на 77,1%, при этом 70,9% выпускаемого напитка реализуется внутри РК, и еще 29,1% - уходит на экспорт. Спрос на минеральную воду и безалкогольные напитки местного производства удовлетворяет на 93,5%, причем 93,7% выпуска реализуется в Казахстане, и еще 6,3% - экспортируется.





В натуральном выражении за январь-февраль производство коньяка выросло на 77,6% год-к-году, до 1,35 млн литров, ликеров - на 54,8%, до 371,3 тыс. л, пива - на 39,1%, до 60,89 млн л, вина - на 14,4%, до 5,41 млн л, водки - на 15%, до 4,08 млн л.





Выпуск минеральной и газированной воды, напротив, сократился на 5,3% за год, до 59,67 млн л, однако выпуск прочих безалкогольных напитков - вырос на 7,4%, до 126,94 млн л. По итогам февраля розничная цена на питьевую воду в РК составляла 76,1 тг за литр - плюс 6,8% за год. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов литр воды стоил в Алматы - 86 тг, +14,7% год-к-году.





Водка поднялась в цене за год на 11,7%, до 2169,3 тг за литр. Дороже всего обходилась жителям Астаны - 2807 тг за л, плюс 17,1% за год.











