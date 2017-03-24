Талдыкорган станет центром перерабатывающего кластера региона

В Алматинской области будет создан центр перерабатывающего кластера на базе индустриальной зоны "Талдыкорган" соощает корреспондент zakon.kz . О планах развития промышленной сферы Талдыкоргана поведал аким города Багдат Карасаев который отметил, что в 2016 году в промышленности объем выпуска продукции превысил 52 миллиарда тенге.





"Очень важной точкой роста и развития промышленности является индустриальная зона "Талдыкорган". Благодаря поддержке акима области Амандык Баталова территория индустриальной зоны, а это 594 гектаров, полностью обеспечена инженерно-коммуникационной инфраструктурой. Сегодня мы видим индустриальную зону как центр притяжения инвестиций и связанных с ними технологий и инноваций, экспорта товаров, создания рабочих мест. Считаю, что она станет локомотивом и движущей силой развития нашего города", - сказал Багдат Карасаев.









По словам градоначальника, на сегодняшний день, на территории индустриальной зоны расположено 23 хозяйствующих субъекта. Наличие новых коммуникационных сетей вызывает особый интерес у потенциальных инвесторов.





- В настоящее время на ее территории реализованы 2 новых проекта – это ТОО "Жетысу май" - по рафинации и розливу растительного масла и ТОО "Аманат Казына" - по выпуску синтетических моющих средств. В результате инвестировано 648 миллионов тенге и создано 45 новых рабочих мест. Продолжается строительство хлебозавода, завода по переработке масличных культур. Для реализации проекта инвесторы вложили 7 миллиардов тенге. Кроме того, планируется строительство мясоперерабатывающего завода. Талдыкорган как город, расположенный вблизи транспортных магистралей в Россию и КНР в будущем должен стать ядром перерабатывающего кластера, - подытожил аким города.





Кроме того, в соответствии с поручением аким Алматинской области, в планах городских властей провести международный инвестиционный форум. На сегодняшний день достигнута договоренность участия делегатов из двух стран зарубежья. С остальными странами ведутся переговоры.